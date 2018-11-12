Экс-форвард «Магнитки» Оскар Осала возобновил карьеру

Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» Оскар Осала подписал контракт с «Кярпятом», информирует официальный сайт финского клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.



В конце сентября 30-летний хоккеист сообщил о том, что приостанавливает игровую карьеру. По словам Осалы, в тот момент он не искал себе новый клуб.



Осала выступал в КХЛ с сезона-2011/12. Финн провёл два года в составе нижнекамского «Нефтехимика», после чего перебрался в магнитогорский «Металлург». На счету форварда 442 матча в лиге, в которых он набрал 194 (101+93) очка при показателе полезности «+59» и 560 минутах штрафного времени. Осала покинул «Магнитку», в составе которой стал двукратным победителем Кубка Гагарина, по окончании предыдущего сезона.

Экс-форвард «Магнитки» Оскар Осала приостановил карьеру в 30-летнем возрасте