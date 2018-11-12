Крикунов: «Динамо» смотрит за Мирновым, я знаю его статистику в ВХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, что следит за выступлением нападающего Игоря Мирнова в Высшей хоккейной лиге.



34-летний хоккеист защищает цвета воронежского «Бурана». В этом сезоне он провёл шесть матчей в ВХЛ, в которых набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «-3» и двух минутах штрафа.



«Следим ли мы за игрой Мирнова в «Буране»? Я знаю его статистику, знаю, как он там играет. У нас там были люди из «Динамо», которые как раз смотрели за его игрой. Да, можно сказать, что мы обращаем на него внимание», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.



В прошлом сезоне Мирнов защищал цвета московского «Спартака», проведя в регулярном чемпионате 32 игры при 14 (6+8) набранных очках, показателе полезности «-13» и 31 минуте штрафного времени.

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