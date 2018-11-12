«Сибирь» сменила тренера по физической подготовке

Как стало известно «Чемпионату», тренер по физической подготовке Эдуард Рабе покинул «Сибирь».



Латвийского специалиста заменил белорус Александр Микульчик, который известен своей работой с «Донбассом», СКА и «Адмиралом».



«Сибирь» занимает последнее, 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. После 26 матчей на счету новосибирской команды 12 очков. Сегодня, 12 ноября, подопечные Александра Андриевского встретятся на своей площадке с «Барысом», начало — в 15:30 мск.



В этой игре новосибирцы не смогут рассчитывать на Максима Казакова, Никиту Михайлова и Николая Демидова, которые только сегодня утром вернулись в Новосибирск из Германии, где защищали цвета Олимпийской сборной России.

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