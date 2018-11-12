А. Педан: понравилась атмосфера в сборной, чувствуется русский дух

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан оценил дебют в составе сборной России. Хоккеист принимал участие в первом этапе Евротура – Кубке Карьяла и отметился заброшенной шайбой в ворота финнов.
«Что касается дебюта в сборной, это не ко мне вопрос, а к тренерам. Я считаю, что хорошо сыграл. Доволен и результатом. Мне понравилась атмосфера в команде, русский дух чувствуется, там всё это сохранено, национальная сборная всё-таки. Отличный коллектив, подготовка на уровне», — приводит слова Педана «Реальное время».
В Хельсинки сборная России обыграла Финляндию (3:0), Швецию (4:1) и уступила Чехии (2:5). Команда Ильи Воробьёва выиграла турнир, набрав одинаковое количество очков с финнами, но опередив их за счёт победы в очном матче.
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