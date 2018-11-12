Стали известны составы череповецкой «Северстали» и дальневосточного «Адмирала» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 ноября, начало игры — в 19:00 мск.
Напомним, Череповец проводит первую игру после увольнения Александра Гулявцева с поста главного тренера.
«Северсталь»:
Фурх (Артамкин);
Куляш — Кулда, Григоренко — Коротков — Вовченко;
Корнеев — Лекомцев, Лапин — Трубачёв — Гераськин;
Верёвкин — Калашников, Монахов — Карлин — Захарчук;
Сычушкин, Рыбин — Юньков — Щербина.
«Адмирал»:
Красоткин (Серебряков);
Козловский — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Мищенко — Таталин, Коньков — Вихарёв — Бутузов;
Кубат — Таратунин, Яковлев — Полак — Говорка;
Кармашков, Глазачев — Мерескин — Воронин, Феоктистов.
«Северсталь» — «Адмирал»: опубликован состав хозяев на первый матч без Гулявцева