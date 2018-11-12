«Северсталь» — «Адмирал»: опубликован состав хозяев на первый матч без Гулявцева

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и дальневосточного «Адмирала» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 ноября, начало игры — в 19:00 мск.



Напомним, Череповец проводит первую игру после увольнения Александра Гулявцева с поста главного тренера.



«Северсталь»:



Фурх (Артамкин);

Куляш — Кулда, Григоренко — Коротков — Вовченко;

Корнеев — Лекомцев, Лапин — Трубачёв — Гераськин;

Верёвкин — Калашников, Монахов — Карлин — Захарчук;

Сычушкин, Рыбин — Юньков — Щербина.



«Адмирал»:



Красоткин (Серебряков);

Козловский — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Мищенко — Таталин, Коньков — Вихарёв — Бутузов;

Кубат — Таратунин, Яковлев — Полак — Говорка;

Кармашков, Глазачев — Мерескин — Воронин, Феоктистов.