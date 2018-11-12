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«Северсталь» — «Адмирал»: опубликован состав хозяев на первый матч без Гулявцева

«Северсталь» — «Адмирал»: опубликован состав хозяев на первый матч без Гулявцева
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и дальневосточного «Адмирала» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 ноября, начало игры — в 19:00 мск.

Напомним, Череповец проводит первую игру после увольнения Александра Гулявцева с поста главного тренера.

«Северсталь»:

Фурх (Артамкин);
Куляш — Кулда, Григоренко — Коротков — Вовченко;
Корнеев — Лекомцев, Лапин — Трубачёв — Гераськин;
Верёвкин — Калашников, Монахов — Карлин — Захарчук;
Сычушкин, Рыбин — Юньков — Щербина.

«Адмирал»:

Красоткин (Серебряков);
Козловский — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Мищенко — Таталин, Коньков — Вихарёв — Бутузов;
Кубат — Таратунин, Яковлев — Полак — Говорка;
Кармашков, Глазачев — Мерескин — Воронин, Феоктистов.

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