СКА — «Автомобилист»: хозяева забили три гола за три минуты

Петербургскому СКА удался мощный рывок во втором периоде встречи с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. За три минуты команда хозяев трижды поразила ворота соперника, авторами заброшенных шайб стали Алексей Кручинин и Максим Карпов, оформивший дубль.
В матче продолжается перерыв перед вторым периодом, счёт — 4:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Посмотреть видео второго гола Карпова можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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