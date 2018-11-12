СКА — «Автомобилист»: хозяева забили три гола за три минуты

Петербургскому СКА удался мощный рывок во втором периоде встречи с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. За три минуты команда хозяев трижды поразила ворота соперника, авторами заброшенных шайб стали Алексей Кручинин и Максим Карпов, оформивший дубль.



В матче продолжается перерыв перед вторым периодом, счёт — 4:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Посмотреть видео второго гола Карпова можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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