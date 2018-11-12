«Авангард» одержал уверенную победу над «Амуром»

В Балашихе «Авангард» одержал победу над хабаровским «Амуром», встреча завершилась со счётом 3:0. Для подопечных Боба Хартли победа стала четвёртой подряд.



Счёт во встрече открыл нападающий хозяев Денис Зернов, поразивший ворота соперника на 10-й минуте. Во втором периоде лучший бомбардир «Авангарда» Сергей Широков упрочил преимущество «ястребов». На старте третьего периода Виктор Стольберг забил дебютный гол за команду Хартли, установив окончательный счёт. Сухой матч записал на свой счёт голкипер Игорь Бобков.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19