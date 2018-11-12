Якупов: Карпов сделал своё дело, пора заканчивать с ним конкурировать

Нападающий СКА Наиль Якупов подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (5:2).



«Самочувствие отличное. Хорошо начали, это дало прилив сил и уверенности и мне, и всем ребятам. У всех сегодня получалось, поэтому преимущество было на нашей стороне.



Конечно, «Автомобилист» — лидер таблицы, ничего говорить не надо, все понимали, что это очень важная игра. Нам тоже неохота терять очки, кто бы это ни был. Ребята ещё с Евротура приехали, у них пауза вообще минимальная была. Мы-то немножко отдохнули, готовились, а у ребят был тяжёлый график. Можно сказать, они справились с задачей, хорошо сыграли.



У «Автомобилиста» очень хорошее нападение, одно из лучших. Обращали внимание на их выход из зоны, на их резкие контратаки. У них маленькие мобильные нападающие, которые при первой возможности стараются вырываться из своей зоны и исполнять в зоне соперника. У них немножко это получалось в начале, мы выстояли, Шестёра сделал хорошие сейвы, вытащил нас где-то. Потом мы нашли свою игру. Мы тоже не хотим подстраиваться под соперника, у нас тоже есть хорошие ребята, которые могут атаковать, защищать и делать хорошие сейвы. Две пропущенные шайбы в концовке – это не расслабленность, бывает. Соперник тоже хочет забить, мы не хотим пропустить. Не всегда можно сыграть на ноль, единственное, жалко за Шестёру.



Мне не обидно, что не позвали ни в одну из сборных. Не позвали и не позвали, готовился здесь, всё нормально. Пошла ли пауза на пользу? Отдыхать всегда хорошо, когда выходные дни. Тренировался ли? Вообще ничего не делал, мы даже не приходили сюда. Отдыхать всегда круто. На самом деле, соскучились по хоккею, я соскучился, давно не играл. Тренировки тренировками, но есть игровой ритм, адреналин, классное запредельное настроение, которое ты можешь испытать только во время игры. Давно уже хотел сыграть и начать двигаться дальше.



Сложно будет конкурировать за место в первом звене с Карповым, который сделал хет-трик? Карп забил, значит, пора заканчивать. Тренеры так поставили, тут никаких проблем. Это нормальное явление, когда звенья меняют, у нас много игроков ходят по кругу. Карпова поставили, он хорошо сыграл. Но он и до этого в этом звене играл, когда меня не было в составе, у них тоже есть определённая сыгранность. Карп сделал своё дело. С Коскирантой и Плотниковым хорошо играть, хорошие мальчики, мне нравится. Нормально играли, пару раз с ними выходил уже. Каждый знает свою задачу. У нас нет определённой специфики, как мы должны ездить, по рельсам или ещё как. Это хоккей, ребята неглупые, уже давно в лиге, понимают, как играть, как отдавать, как открываться», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Хет-трик Карпова помог СКА нанести «Автомобилисту» второе поражение в сезоне