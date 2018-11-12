Хет-трик Карпова помог СКА нанести «Автомобилисту» второе поражение в сезоне

В Санкт-Петербурге местный СКА одержал уверенную победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 5:2. Для команды Андрея Мартемьянова поражение стало лишь вторым в текущем регулярном чемпионате КХЛ.



Счёт во встрече был открыт на 5-й минуте, заброшенной шайбой отметился восстановившийся после повреждения нападающий «армейцев» Наиль Якупов. Во втором периоде подопечные Ильи Воробьёва упрочили преимущество в счёте благодаря голам Алексея Кручинина и Максима Карпова, оформившего дубль. В третьей 20-минутке Карпов оформил хет-трик, «Автомобилист» «размочил» счёт только в концовке усилиями Дэна Секстона и Найджела Доуса.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19