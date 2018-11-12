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Хет-трик Карпова помог СКА нанести «Автомобилисту» второе поражение в сезоне

Хет-трик Карпова помог СКА нанести «Автомобилисту» второе поражение в сезоне
Хоккей / КХЛ

В Санкт-Петербурге местный СКА одержал уверенную победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 5:2. Для команды Андрея Мартемьянова поражение стало лишь вторым в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

Счёт во встрече был открыт на 5-й минуте, заброшенной шайбой отметился восстановившийся после повреждения нападающий «армейцев» Наиль Якупов. Во втором периоде подопечные Ильи Воробьёва упрочили преимущество в счёте благодаря голам Алексея Кручинина и Максима Карпова, оформившего дубль. В третьей 20-минутке Карпов оформил хет-трик, «Автомобилист» «размочил» счёт только в концовке усилиями Дэна Секстона и Найджела Доуса.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2018, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
5 : 2
1:0, 3:0, 1:2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Якупов (Коскиранта, Плотников) – 04:11 (5x5), 2:0 – Карпов (Белов, Гусев) – 36:58 (5x4), 3:0 – Кручинин (Каблуков, Ли) – 39:27 (5x5), 4:0 – Карпов (Рукавишников, Токранов) – 39:38 (5x5), 5:0 – Карпов (Гусев, Дацюк) – 49:17 (5x4), 5:1 – Секстон (Мамкин, Да Коста) – 57:29 (5x5), 5:2 – Доус – 58:47 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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