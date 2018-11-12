Подколзин: у меня тряслись ноги перед дебютом в КХЛ, эмоции — положительные

Форвард СКА Василий Подколзин подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (5:2), ставшим для него дебютным в КХЛ.



«Эмоции от этого матча остались очень положительные, если бы не гол. Для первого раза неплохо, мне 17 лет, и сыграть в КХЛ для меня уже большое достижение. Тренеры перед тем, как выпустить меня на лёд, сначала сказали разогреваться, потом успокоиться. Естественно, мне это не помогло. Потом начали уже подъезжать ребята, говорить «Выдыхай, успокойся, это игра». Наверное, чуть-чуть я успокоился. Провёл три боевые смены. Самый ценный совет, наверное, от Никиты Гусева. Говорю ему: «Гусь, у меня всё, ноги трясутся, я не могу». Он говорит: «Два раза выдохни и пойдёт». Чуть-чуть помогло.



Только от вас узнал, что я стал первым игроком, рождённым в XXI веке, который сыграл в КХЛ. Сложно что-то сказать, думаю, другие игроки 2001 года в этом году тоже сыграют свои первые матчи.



В молодёжной сборной сначала очень переживал, потом на сборах уже влился в коллектив. Коллектив подобрался хороший, дружелюбные парни, всех поддерживали. Так что на турнире я уже даже не волновался, играл как всегда играю.



Помогло ли то, что играл с Марченко и Морозовым, партнёрами по «молодёжке» СКА? С ними мне прежде всего легко морально, потому что я знаю этих людей хорошо, они меня тоже. Они меня постоянно поддерживают, потому что я эмоциональный человек, всё принимаю близко к сердцу. Они меня держат в колее, успокаивают, мне это помогает. Тренеры сказали, шансы поехать на МЧМ есть, надо цепляться за это», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА показал, кто здесь главный. Теперь «Автомобилист» покатится вниз? Без Якуба Коваржа команда Андрея Мартемьянова не та.