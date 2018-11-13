«Рейнджерс» — «Ванкувер» — 2:1. Видеообзор матча с голом Голдобина

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» дома взял верх над «Ванкувер Кэнакс» — 2:1.



Счёт в начале второго периода открыли гости усилиями российского нападающего Николая Голдобина, прервавшего 17-матчевую безголевую серию. На 33-й минуте Филип Хитил восстановил равновесие, а в середине третьего игрового отрезка Бретт Хауден вывел «синерубашечников» вперёд.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.

Шведский вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист одержал 437-ю победу в НХЛ, проведя за карьеру 819 матчей в лиге. Он вышел на седьмое место в истории НХЛ по победам, повторив результат Жака Планта, одержавшего 437 побед в 837 матчах.