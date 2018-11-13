Сборная России U20 — сборная OHL — 4:0. Видеообзор четвёртого матча суперсерии

Молодёжная сборная России продолжила ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг. В четвёртой встрече подопечные Валерия Брагина разгромили сборную хоккейной лиги Онтарио (OHL) – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Счёт в серии стал 2-2.

Счёт был открыт уже на 57-й секунде – отличился Александр Романов, который нанёс бросок, не входя в зону соперника. В конце периода Павел Шэн забросил свою третью шайбу в рамках суперсерии. В середине третьего игрового отрезка третий гол забил Александр Яремчук, реализовав большинство. Точку в матче поставил Кирилл Слепец. В активе вратаря Павла Кочеткова шат-аут, он отразил 23 броска.

Обзор лучших моментов матча также можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.