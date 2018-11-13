Кожевников: «Автомобилист» без Коваржа – другая команда, СКА был куда лучше

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Автомобилистом», в котором победу со счётом 5:2 одержали питерские «армейцы».

«Согласен с тем, что «Автомобилист» без Коваржа – это совсем другая команда. Якуб – одно из её главных звеньев. Но проиграли они не из-за его отсутствия. СКА в функциональном плане выглядел куда лучше. Они отдохнули, в сборную от них поехало не так много народу, кроме молодёжного звена. Питерцы выглядели намного интереснее и быстрее. «Автомобилист» не сражался с ними на равных. Бросали с ползоны, на ворота никто не лез. Функционально СКА превзошёл уральцев, а если у вас есть преимущество в скорости, то у вас получится намного больше. Коварж – одно из главных звеньев «Автомобилиста», но вся команда не выглядела так, как до перерыва.

Подколзин неплохо смотрелся, но ему нужно время на адаптацию. Тем более он играл в первом звене с такими мастерами, и неплохо сыграл! У СКА вообще много молодых. Тренеры больше знают о его потенциале, я же могу сказать, что он неплохо смотрелся, не стушевался. Нужно время для того, чтобы оценить его возможности. А то у нас много потенциально сильных ребят пропадают после одного-двух сезонов. Нужно дать ему время. Здорово, что Василий играет с такими мастерами. Если он и дальше будет с ними играть, он будет прогрессировать.

Карпов – самый недооценённый игрок СКА? Что такое недооценённый? Да, вчера он сделал результат, а до этого он почему его не делал? Всё от него зависит. Люди должны его оценить, а он себя – нет? Всё от Карпова зависит, от его игры. Если он будет забивать и стараться, тогда и будет оценка. Что такое недооценённый? Вот если бы он был художником и писал шедевры, а его не оценили, тогда да, я это понимаю. А в хоккее как можно недооценить? Гусев вот забивает и играет, он недооценённый? А если Карпов этого не делал, то в чём его недоценённость? Он сам должен себя показывать, чтобы его оценили», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.