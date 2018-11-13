Брагин: молодёжная сборная играет каждый матч на победу, пятая игра очень важна

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над сборной Хоккейной лиги Онтарио (4:0).



«Провели качественный матч, доволен самоотдачей игроков, выполнением задания. Меньшинства хватало, но смогли не пропустить, а при собственном численном преимуществе забили. Это важно. В нужные моменты выручал Кочетков. Вот компоненты победы.



Каждый матч играем на победу вне зависимости от обстоятельств. Пятая игра турне станет во многом определяющей. Будем готовиться. Также в Квебеке к нам присоединятся четыре нападающих из местной лиги. Посмотрим, как они себя проявят», — приводит слова Брагина официальный сайт Федерации хоккея России.

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