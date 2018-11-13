Брэндон Боченски выбыл на 6-8 недель из-за травмы

Нападающий астанинского «Барыса» Брэндон Боченски выбыл из строя на шесть-восемь недель из-за травмы, информирует официальный сайт клуба из Казахстана. 36-летний форвард получил повреждение во встрече с «Сибирью (2:1 ОТ).

Кроме того, небольшие повреждения имеют Мэтт Фрэттин и Джесси Блэкер. Игроки проходят необходимые тесты, медицинский штаб оценит их готовность к предстоящим играм в ближайшее время.



Напомним, Боченски пропустил прошлый чемпионат, но перед сезоном-2017/18 решил возобновить игровую карьеру. В 25 встречах регулярного чемпионата канадский хоккеист набрал 18 (9+9) баллов при показателе полезности "-3" и шести минутах штрафного времени.

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