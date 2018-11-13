Романов: России пора снова выигрывать суперсерию, наш хоккей не хуже канадского

Защитник молодёжной команды России Александр Романов прокомментировал победу над сборной Хоккейной лиги Онтарио (4:0).



«Считаю, что в этом матче нам удалось полностью выполнить тренерскую установку, сыграть так, как от нас требует Валерий Николаевич. Выкладывались на полную, играли от сердца, поэтому и смогли не пропустить и победить.



Для меня гол – совсем не большое событие. Самое главное – правильно действовать в обороне, помогать команде не пропускать, но если получается забросить, почему бы и нет.

Последняя победа в суперсерии была в 2014 году? Конечно, пора выигрывать серию снова. Надо доказывать, что мы сильнее, что мы можем и наш хоккей не хуже канадского, а, наоборот, лучше», — цитирует Романова официальный сайт ФХР.