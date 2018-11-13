«Северсталь» расторгла контракт с Заком Бойчаком

Череповецкая «Северсталь» расторгла контракт с форвардом Заком Бойчаком по обоюдному соглашению сторон, информирует официальный сайт команды. Ранее хоккеист дважды был выставлен в список отказов. Вчера, 12 ноября, клуб покинул главный тренер Александр Гулявцев.



В нынешнем сезоне канадский хоккеист провёл 25 матчей, набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-9» и 8 минутах штрафного времени. В среднем за игру он проводил 15 минут 54 секунды.



29-летний спортсмен присоединился к череповецкой команде перед стартом нынешнего сезона, до этого он защищал цвета «Слована» и «Сибири». В КХЛ игрок провёл 95 матчей, забросил 20 шайб и отдал 24 результативные передачи.



«Северсталь» располагается на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции.



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