«Ак Барс» — «Слован»: матч пропускают Секач и Ландер

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и братиславского «Слована» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 13 ноября, начало игры — в 19:00 мск.



«Ак Барс»:



Гарипов (Подъяпольский);

Педан — Постма, Зарипов — Бурмистров — Азеведу;

Яруллин — Марков, Ткачёв — Попов — Галиев;

Батыршин — Лямкин, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Глухов — Свитов — Клинкхаммер.



«Слован»:



Штепанек (Чильяк);

Желина — Сёрсен, Червены — Таффе — Ржепик;

Месарош — Грман, Лунтер — Сукел — Еглич;

Яношик — Клок, Ро — Бэйли — Лишка;

Шварны — Баранов, Грнка — Чипчура — Слобода.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19