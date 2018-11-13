Стали известны составы казанского «Ак Барса» и братиславского «Слована» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 13 ноября, начало игры — в 19:00 мск.
«Ак Барс»:
Гарипов (Подъяпольский);
Педан — Постма, Зарипов — Бурмистров — Азеведу;
Яруллин — Марков, Ткачёв — Попов — Галиев;
Батыршин — Лямкин, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Глухов — Свитов — Клинкхаммер.
«Слован»:
Штепанек (Чильяк);
Желина — Сёрсен, Червены — Таффе — Ржепик;
Месарош — Грман, Лунтер — Сукел — Еглич;
Яношик — Клок, Ро — Бэйли — Лишка;
Шварны — Баранов, Грнка — Чипчура — Слобода.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Ак Барс» — «Слован»: матч пропускают Секач и Ландер