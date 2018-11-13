Беттмэн: если думаете, что я уйду с поста комиссара НХЛ — забудьте об этом

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал тот факт, что его выбрали членом Зала хоккейной славы в Торонто.



«В 1992 году я отказался от первого предложения стать комиссаром НХЛ. Спасибо, но условия сотрудничества были неприемлемы. Речь шла не о зарплате, а о сроках. Лига предлагала относительно короткий контракт, а мне нужен был долгосрочный договор, чтобы я мог приступить к решению задач, которые, с моей точки зрения, нужно было решить.Мне перезвонили через десять минут. С тех пор уже прошло 25 лет. Хотя я не просил контракт на 25 лет.



Сегодня не должно остаться никаких сомнений в том, что вступление в Зал хоккейной славы — не конкурс популярности. Прошло почти 26 лет, и, возможно, сегодня меня, наконец-то, стали любить. Я благодарен за это. Хотя, может быть, все дело в привычке.



Я уже не люблю должность комиссионера так сильно, как раньше. Я люблю ее еще сильнее. Так что если кто-то думает, что я собираюсь уходить, забудьте об этом», — цитирует функционера официальный сайт лиги.