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«Нефтехимик» уступил рижскому «Динамо» в Нижнекамске

«Нефтехимик» уступил рижскому «Динамо» в Нижнекамске
Хоккей / КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с рижским «Динамо», игра завершилась со счётом 3:4. Латвийская команда одержала третью победу подряд.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй 20-минутке рижская команда обеспечила себе преимущество в два гола благодаря точным броскам Гинтса Мейи и Кевина Кларка. В третьем периоде «Динамо» забило ещё два гола усилиями Мейи и Рихардса Марениса. «Нефтехимик» ответил шайбами Эмиля Галимова и дублем Йоонаса Няттинена, но не сумел перевести встречу в овертайм.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2018, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3 : 4
0:0, 0:2, 3:2
Динамо Р
Рига
0:1 – Мейя (Виделль) – 24:58 (5x5), 0:2 – Кларк (Макмиллан) – 35:54 (5x5), 0:3 – Мейя (Джериньш, Гегерис) – 44:51 (5x5), 0:4 – Маренис (Мюттюнен) – 49:03 (5x5), 1:4 – Галимов (Падакин) – 49:31 (5x5), 2:4 – Няттинен (Полашек, Пуустинен) – 53:53 (5x4), 3:4 – Няттинен (Руохомаа, Пуустинен) – 59:29 (6x4)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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