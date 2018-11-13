«Нефтехимик» уступил рижскому «Динамо» в Нижнекамске

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с рижским «Динамо», игра завершилась со счётом 3:4. Латвийская команда одержала третью победу подряд.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй 20-минутке рижская команда обеспечила себе преимущество в два гола благодаря точным броскам Гинтса Мейи и Кевина Кларка. В третьем периоде «Динамо» забило ещё два гола усилиями Мейи и Рихардса Марениса. «Нефтехимик» ответил шайбами Эмиля Галимова и дублем Йоонаса Няттинена, но не сумел перевести встречу в овертайм.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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