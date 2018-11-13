Билялетдинов: очень рад голам Галиева, он дополнительно работал с Ткачёвым

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от матча со «Слованом» (2:1).



«Игра получилась неплохой, особенно после перерыва. Команда долго не играла, это ощущалось. Но ребята подготовились, старались, добились результата. Я очень рад, что Станислав Галиев забил, в этом перерыве они с Володей Ткачёвым много дополнительно работали, и это сработало. В целом вся команда сыграла хорошо, мы готовимся к следующей игре.



Первая игра Свитова? Я считаю, что он сыграл неплохо. Конечно, было сложно, но функционально он выдержал, по схеме тоже не выпадал.



Бурмистров и Зарипов — замена легионерам в первом звене? Это разные игроки, их нельзя сравнивать таким образом. На сегодняшний день звено сыграло в этом составе, в следующем матче может быть по-другому. Пока решения нет», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Ак Барс» одержал победу над «Слованом»