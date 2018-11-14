Форварды «Флориды» Дадонов и Хоффман повторили достижение Кросби и Малкина

«Флорида Пантерз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей. Для «Флориды» эта победа стала пятой кряду.

Нападающий «Флориды» Майк Хоффман отметился результативной передачей, а Евгений Дадонов поразил ворота соперника. Забросив восьмую шайбу в сезоне, Дадонов продлил результативную серию до 12 матчей. В свою очередь Хоффман набрал очки в 13-м матче подряд и повторил клубный рекорд Павла Буре.

Форварды «Флориды» повторили достижение нападающих «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгения Малкина, став первыми одноклубниками с сезона-2007/08, набирающими очки минимум в 12 играх кряду.