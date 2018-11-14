Квартальнов — о Красковском: это урок молодёжи — жить кредитами доверия нельзя

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов уверен, что история форварда Павла Красковского должна стать уроком для молодых хоккеистов. В нынешнем сезоне 22-летний форвард набрал одно очко в 20 матчах КХЛ.

«Сложно Пашке сейчас. Вопрос здесь простой, я уже не раз говорил на эту тему. Красковскому надо просто взять и банально работать — иначе свою игру не найти. Надо закусить удила, поискать в себе ответы и начинать работать, ничего нового здесь нет. Но я скажу, что в плане работы он уже стал намного лучше, чем был.



Всё началось не сегодня, уже в прошлом сезоне у него была не очень хорошая статистика. Это урок всем молодым ребятам, что нельзя жить кредитами доверия. Потому что год-два-три в таком формате, и всё — карьера закончилась. Сейчас у нас такая лига, что молодёжь реально наступает на пятки. И не только в «Локомотиве», это есть и в других клубах. Все хотят играть, все хотят быть в составе. Но я думаю, что Пашка на правильном пути, он всё понял прекрасно и стал работать, просто в последней игре перед паузой травму получил», — цитирует Квартальнова «Р-Спорт».