Кирилл Кольцов стал игроком фарм-клуба московского «Динамо»

Известный защитник Кирилл Кольцов подписал контракт с клубом Высшей хоккейной лиги «Буран», информирует официальный сайт воронежской команды. 35-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком до конца сезона.

Минувший сезон Кольцов начинал в составе «Трактора», где в 29 матчах регулярного чемпионата набрал 9 (1+8) очков. После ухода из челябинского клуба Кольцов перебрался в «Спартак» — в 13 матчах «регулярки» забросил 2 шайбы и сделал пять результативных передач.

За карьеру в КХЛ Кирилл также выступал за такие клубы, как «Салават Юлаев», СКА и «Торпедо». В общей сложности один из лучших бомбардиров-защитников в истории чемпионатов России набрал 320 (74+246) очков в 573 играх.

Напомним, что ранее контракт с фарм-клубом московского «Динамо» подписал нападающий Игорь Мирнов.