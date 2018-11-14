Томаш Плеканец принял участие в тренировке клуба Яромира Ягра

Знаменитый чешский нападающий Томаш Плеканец принял участие в тренировке клуба второй чешской лиги «Кладно».

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Кладно».

36-летний Плеканец провёл в НХЛ 1001 матч, из которых 984 пришлись на долю «Монреаль Канадиенс». Уроженец Кладно набрал 608 (233+375) очков. Кроме того Плеканец провёл 94 игры в плей-офф, в которых забросил 18 шайб и отдал 53 результативные передачи.

Плеканец был выбран «Канадиенс» под 71-м номером на драфте-2001. В этом сезоне чешский форвард провёл три матча, в которых отметился результативным броском при показателе полезности «0». После чего «Канадиенс» выставили Плеканеца на драфт отказов с целью расторжения контракта.

16 октября 35-летний Плеканец провёл свой 1000-й матч в НХЛ. В юбилейной встрече он забросил шайбу в ворота «Детройт Ред Уингз».

Напомним, что владельцем «Кладно» является Яромир Ягр, который включён в заявку клуба на этот сезон, но пока не провёл ни одного матча.