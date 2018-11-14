Блум: в «Адмирале» всё было позитивно, но затрагивать тему с финансами не буду

Новоиспечённый защитник минского «Динамо» Джонатон Блум вспомнил период пребывания в «Адмирале». Американский защитник выступал за приморский клуб с 2015 по 2017 год.



«Это был мой первый опыт в КХЛ. Что касается непосредственно хоккея, то всё в основном было позитивно. «Адмирал» дважды выходил в плей-офф, а я много играл. Мне очень понравился и Владивосток, и местные болельщики.



Не каждый день жизнь забрасывает на Дальний Восток. Но вот финансовый вопрос… Пожалуй, лучше не буду начинать эту тему. Надеюсь, ситуация однажды разрешится», — приводит слова Блума официальный сайт минского «Динамо».



25 мая 2018 года Блум заключил контракт с «Торпедо», но через месяц соглашение было расторгнуто по семейным обстоятельствам.

Минское «Динамо» подтвердило переход Блума