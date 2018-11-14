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«Авангард» – «Динамо» М: Ерёменко сыграет в воротах гостей, Пестушко дебютирует

«Авангард» – «Динамо» М: Ерёменко сыграет в воротах гостей, Пестушко дебютирует
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы на матч между «Авангардом» и московским «Динамо», который состоится сегодня, 14 ноября, на «Арене Балашиха имени Юрия Ляпкина», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Авангард»:

Бобков (Шилин);
Медведев – Франсон, Широков – Зернов – Михеев;
Емелин – Покка, Стольберг – Деарне – Петров;
Пивцакин – Чудинов, Галимов – Семёнов – Манукян;
Мартынов, Фисенко – Стась – Кошелев, Заседа.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);
Миронов – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Макаров;
Волков – Никулин, Брюквин – Индрашис – Тарасов;
Койвисто – Меньшиков, Моисеев – Мозер – Кулёмин;
Зайцев – Пепеляев, Алексеев – Игумнов – Пестушко.

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