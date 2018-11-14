Андриевский: Бертран сыграл бы, но мы вспомнили, что белорусы в КХЛ — легионеры

Главный тренер тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Куньлунь Ред Стар» (2:4).



«У нас старая болезнь — не хватает концентрации на весь матч. Я не умаляю мастерства соперника, но при счёте 2:1 мы бежим забивать голы и не возвращаемся в оборону. Это какое-то пренебрежение. Надо уважать каждого соперника и зрителя, который приходит и переживает за нас.



Зырянова и Первушина выставляли на большинство, чтобы они доставляли шайбу на пятак, раз мы не можем забить с розыгрыша. Нам больше некого выпускать, «сборники» ещё не готовы. В нашей зоне мы неправильно играли. Говорим одно, а делаем другое. От этого происходит суматоха, и мы не успеваем.



Бертран должен был сегодня играть, но перед игрой вспомнили, что белорусы — легионеры, как оказалось. Мы говорим, говорим, что нет, а выяснилось, что легионеры. Поэтому выбор пал на Павла Воробья», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Тапола: КХЛ такая лига, что вчера есть шесть защитников, а сегодня некому играть