Постма: на Матче звёзд КХЛ мне подойдёт конкурс на самый сильный бросок

Защитник «Ак Барса» Пол Постма поделился эмоциями от попадания в стартовый состав команды дивизиона Харламова на Матч звёзд КХЛ.



«Очень рад, это большая честь – попасть на Матч звёзд в такой сильной лиге. И я невероятно благодарен болельщикам, которые проголосовали за меня. Спасибо партнёрам по команде, тренерам – начало сезона получилось отличное, надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе.



В Северной Америке у меня не было хорошей возможности показать все свои способности, но в «Ак Барсе» тренеры в меня верят, я получаю много игрового времени и получаю удовольствие от игры.



В каком конкурсе готов попробовать свои силы? Ох, я даже не знаю, что там будет. Раньше я был быстрее, чем сейчас, мог пробежать на скорость. Наверное, конкурс на сильнейший бросок мне подойдёт больше», — приводит слова Постмы пресс-служба «Ак Барса».

Определены стартовые составы на Матч звёзд КХЛ