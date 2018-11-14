Генменеджер «Лос-Анджелеса» прокомментировал обмен Хагелина на Пирсона

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк прокомментировал приобретение форварда Карла Хагелина в результате обмена с «Питтсбург Пингвинз». В обратном направлении проследовал форвард Таннер Пирсон.



«Наша команда, очевидно, находится не в том положении, в котором ей комфортно с точки зрения игры. Изменение в составе увеличит командный темп. Сильные стороны Хагелина – скорость и умение находить свободное пространство. Кроме того, думаю, Карл будет играть немаловажную роль в меньшинстве», — цитирует Блэйка официальный сайт «Кингз».



На счету Хагелина одна заброшенная шайба и две результативные передачи в 16 играх нынешнего регулярного чемпионата. Швед заработал показатель полезности «+2» и 12 минут штрафного времени.



В нынешнем сезоне 26-летний Пирсон провёл 17 матчей в рамках регулярного чемпионата, на его счету одна результативная передача при показателе полезности «-9» и восьми минутах штрафного времени.

«Питтсбург» обменял Карла Хагелина в «Лос-Анджелес» на Таннера Пирсона