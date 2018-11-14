«Йокерит» одержал уверенную победу над «Северсталью»

«Йокерит» и «Северсталь» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Хельсинки и закончилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Лаури Марьямяки.



В первом периоде голкипера «Северстали» Доминика Фурха огорчил Йеспер Йенсен, после перерыва оформив дубль. Третью шайбу в ворота гостей отправил Томми Кивистё, а незадолго до окончания встречи Стив Мозес в четвёртый раз огорчил команду гостей, тем самым установив окончательный счёт встречи.



«Йокерит» одержал вторую победу подряд, а череповецкий клуб потерпел первое поражение после увольнения главного тренера Александра Гулявцева. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Павел Торгаев.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.