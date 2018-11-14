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«Йокерит» одержал уверенную победу над «Северсталью»

«Йокерит» одержал уверенную победу над «Северсталью»
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» и «Северсталь» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Хельсинки и закончилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

В первом периоде голкипера «Северстали» Доминика Фурха огорчил Йеспер Йенсен, после перерыва оформив дубль. Третью шайбу в ворота гостей отправил Томми Кивистё, а незадолго до окончания встречи Стив Мозес в четвёртый раз огорчил команду гостей, тем самым установив окончательный счёт встречи.

«Йокерит» одержал вторую победу подряд, а череповецкий клуб потерпел первое поражение после увольнения главного тренера Александра Гулявцева. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Павел Торгаев.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2018, среда. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
4 : 0
1:0, 2:0, 1:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Йенсен (Мяки) – 07:43 (5x5), 2:0 – Йенсен (О'Нилл) – 31:53 (5x5), 3:0 – Кивистё (Лепистё, Маннинен) – 34:16 (5x5), 4:0 – Мозес (Плэтт) – 56:36 (5x5)
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