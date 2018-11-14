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СКА разгромил «Адмирал», Прохоркин отметился хет-триком

СКА разгромил «Адмирал», Прохоркин отметился хет-триком
Хоккей / КХЛ

СКА встречался с «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра проходила в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 8:2 в пользу хозяев.

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Гости открыли счёт на 8-й минуте стараниями Константина Глазачева, и этот счёт сохранился до середины второго игрового отрезка. Давид Рунблад реализовал большинство и восстановил паритет, а чуть позже «армейцы» вышли вперёд после точного броска Николая Прохоркина. В концовке периода преимущество хозяев укрепил Ярно Коскиранта. В третьем периоде у СКА отличились Илья Каблуков, Максим Карпов, Андрей Кузьменко и Прохоркин, оформивший хет-трик

«Адмирал» потерпел шестое поражение подряд, а подопечные Ильи Воробьёва одержали седьмую победу в восьми последних матчах.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2018, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
8 : 2
0:1, 3:0, 5:1
Адмирал
Владивосток
0:1 – Глазачев (Серебряков, Стрельцов) – 07:48 (5x5), 1:1 – Рундблад (Прохоркин, Гусев) – 26:50 (5x4), 2:1 – Прохоркин (Токранов) – 29:31 (5x5), 3:1 – Коскиранта – 38:59 (4x5), 4:1 – Каблуков (Рукавишников) – 40:38 (5x5), 4:2 – Глазачев (Таталин, Воронин) – 42:37 (5x5), 5:2 – Карпов (Прохоркин, Гусев) – 43:46 (5x4), 6:2 – Прохоркин (Гусев, Карпов) – 49:18 (5x4), 7:2 – Прохоркин (Карпов, Гавриков) – 58:18 (5x5), 8:2 – Кузьменко (Бывальцев) – 59:28 (5x5)
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