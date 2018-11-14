СКА разгромил «Адмирал», Прохоркин отметился хет-триком

СКА встречался с «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра проходила в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 8:2 в пользу хозяев.



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Гости открыли счёт на 8-й минуте стараниями Константина Глазачева, и этот счёт сохранился до середины второго игрового отрезка. Давид Рунблад реализовал большинство и восстановил паритет, а чуть позже «армейцы» вышли вперёд после точного броска Николая Прохоркина. В концовке периода преимущество хозяев укрепил Ярно Коскиранта. В третьем периоде у СКА отличились Илья Каблуков, Максим Карпов, Андрей Кузьменко и Прохоркин, оформивший хет-трик



«Адмирал» потерпел шестое поражение подряд, а подопечные Ильи Воробьёва одержали седьмую победу в восьми последних матчах.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.