Эллисон: «Металлургу» удалось наладить «химию» между игроками

Нападающий «Металлурга» Мэтт Эллисон поделился эмоциями после победы в матче с минским «Динамо» (2:0).



«Мы начали игру не самым лучшим образом, но смогли прибавить. У команд сегодня было не так много моментов, но Кулёмину и Расмуссену удалось забить. Игра получилась не очень красивой, но мы смогли победить. Мы не проводили никаких радикальных изменений в тактике после не самого лучшего страта сезона. У нас в команде очень много новичков. Новый тренер, новая система. В «предсезонке» звенья сильно тасовались. Сейчас же нам удалось наладить «химию» между игроками.



Наша игра действительно стала лучше, каждый хоккеист стал выступать лучше. Мы проделали тяжёлую работу, чтобы стать сплочённой командой. Да, эта победа стала шестой кряду, но «Металлург» должен продолжать работать дальше. Рад вернуться в Минск. Фанаты и город прекрасны. Здесь я провёл отличных три сезона. Рад, что сегодня нам удалось победить», — передает слова Эллисона корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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