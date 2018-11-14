И. Воробьёв: были матчи, когда не совсем получалось, сейчас пошло

Главный тренер ХК СКА Илья Воробьёв поделился мнением о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (8:2).



«В первом периоде в начале с контратаки пропустили, цеплялись, царапались. Потом после первого периода поговорили, вышли – и молодцы ребята, забили голы, довели до уверенной победы.



Почему так много забиваем сейчас? Когда идёт – забили, молодцы, работаем дальше. Были матчи, когда не совсем получалось. Сейчас пошло – дай бог, чтобы так продолжалось», — цитирует наставника официальный сайт «армейцев».



Главным героем прошедшего матча стал форвард питерского клуба Николай Прохоркин, который записал на свой счёт три результативных броска. В предыдущей игре СКА оказался сильнее «Автомобилиста» (5:2).