«Колорадо» — «Бостон»: Никита Задоров провёл одну смену во второй половине матча

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров провёл всего одну смену во второй половине домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (6:3).



Российский хоккеист получил двухминутное удаление в середине второго игрового отрезка, после чего вышел на лёд только один раз. Всего Задоров сыграл 7 минут 22 секунды, а также отметился показателем полезности «+1».



Счёт в середине стартового периода открыл нападающий хозяев Габриэль Ландеског, на что гости ответили тремя голами. Дубль оформил Джейк Дебраск, а Давид Пастрняк увеличил отрыв в снайперской гонке, забросив 17-ю шайбу в сезоне. «Лавины» смогли не только отыграться, но и вырваться вперёд, удержав победу – отличились Микко Рантанен, Мэтт Калверт, Натан Маккиннон, Тайсон Джост и Карл Сёдерберг.

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