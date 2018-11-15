Президент «Куньлуня»: расстались с Налимовым, потому что ему было тяжело в Китае

Президент «Куньлунь Ред Стар» Райтис Пилсетниекс рассказал о последних приобретениях клуба и причинах расставания с вратарём Иваном Налимовым.

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«У нас был момент, когда было много травмированных. Нам нужна была глубина состава. Мы смотрим на пару шагов вперёд. Наша единственная задача – попасть в плей-офф, поэтому защитную линию нужно было усиливать. Виклунд проходил сборы и играл в Германии, Ярвинен начинал сезон в «Таппаре». Бартулис не играл несколько месяцев, но вторая половина игры с «Сибирью» показала его уровень. Мы искали защитника оборонительного плана. Учитывая, что в составе есть Граньяни, Кундратек и Лаюнен, нам нужен был баланс. Оскарса мы подписывали не по национальному признаку, то, что мы соотечественники, не играло роли.



У Налимова были личные вопросы, я не хочу в них вдаваться. Мы посидели, поговорили. Возможно, ему было тяжело в Китае из-за личных ощущений. Сказалась и травма. Иван подошёл и сказал, что, наверное, у него не получается. Мы пожали руки друг другу и расстались», — сказал Пилсетниекс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.