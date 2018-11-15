Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков представил новый шлем

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков презентовал новый шлем, в котором будет защищать ворота омской команды, начиная с ближайшей выездной серии.



«Позвонил мастеру-художнику и попросил его дать наброски. Он писал эскиз изначально ещё со старым логотипом. Уже всё было в процессе, но, как только объявили, что будет новый логотип, пришлось немного притормозить. Новые эскизы, новые просмотры, решение. Честно, не стал сильно ничего придумывать. Попросил просто логотипы, цвета, линии и дал волю художнику. Сказал: «Делай что-то красивое, а я уже одобрю», — приводит слова Бобкова клубное телевидение.

Видео можно посмотреть на канале «Авангарда» в Youtube.

Ближайший матч «Авангарда» состоится 19 ноября, омская команда пожалует в гости к «Торпедо».