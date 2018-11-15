У «Спартака» появится арена на 12 500 зрителей в Сокольниках

В Каннах на международной выставке недвижимости MAPIC представлен проект обновлённого ледового дворца в Сокольниках. На этой арене вместимостью порядка 12 500 зрителей будет с сезона-2020/21 выступать московский «Спартак».



«В концепции реконструкции «Сокольников» предусмотрена полная интеграция в парковую зону. Общая вместимость большой арены составит 12,5 тыс. зрителей. Её чаша будет погружена на восемь метров от уровня первого этажа, чтобы сохранилась общая высота дворца и окрестности парка сохранили нынешний облик.



Итоговый оценочный бизнес-план реконструкции «Сокольников» составляет 6,5 млрд рублей. Полностью трансформируемый нижний ярус позволит устанавливать и европейскую, и канадскую площадки. При этом зрительские сидения будут вплотную примыкать ко льду. На всех аренах будут применены практические все технологии, использованные в «Парке Легенд», который я представил здесь пять лет назад.



В новых «Сокольниках» мы постараемся сохранить спартаковскую атмосферу», – рассказал «Спорт-экспрессу» Руслан Гутнов, глава группы, которая займётся проектом.