«Нефтехимик» — «Слован»: Няттинен и Яношик устроили отличный бой в концовке

В третьем периоде матча нижнекамского «Нефтехимика» и братиславского «Слована» (2:3) Йоонас Няттинен и Адам Яношик устроили зрелищную драку и получили по пять минут штрафа.

Посмотреть видео драки можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Счёт во встрече был открыт на 22-й минуте — точным броском отметился нападающий словацкого клуба Жига Еглич. До конца второго периода «Слован» забил ещё дважды усилиями Михала Ржепика и Джеффа Таффе, хозяев ответили только заброшенной шайбой Микаэля Руохомаа. В концовке встречи «Нефтехимик» отыграл одну шайбу усилиями Адама Полашека, но счёт сравнять не сумел.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19