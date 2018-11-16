Защитник «Тампы» Макдона рукой отразил шайбу после броска Малкина в пустой угол

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал выездную победу над «Питтсбург Пингвинз» — 4:3. Для «Питтсбурга» это поражение стало седьмым в последних восьми матчах.

Одним из самых запоминающихся моментов матча стал сейв в исполнении защитника «Тампы» Райана Макдоны, который рукой отразил шайбу после броска Евгения Малкина в пустой угол ворот.

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К 14-й минуте хозяева повели 2:0 усилиями Патрика Хёрнквиста и Фила Кессела, на что «молнии» ответили хет-триком Брейдена Пойнта в большинстве. Хёрнквист оформил дубль, но гостей вперёд вывел Янни Гурд.



Никита Кучеров отметился ассистентским хет-триком, проведя на льду 18 минут и 43 секунды. Также было реализовано его удаление. На счету защитника Михаила Сергачёва результативная передача за 16.03. Андрей Василевский из-за травмы участия во встрече не принимал.