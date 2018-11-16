Брейден Пойнт оформил шестой хет-трик по скорости за всю историю НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал выездную победу над «Питтсбург Пингвинз» — 4:3. Для «Питтсбурга» это поражение стало седьмым в последних восьми матчах.

Форвард «Тампы» Брейден Пойнт сделал натуральный хет-трик, отличившись три раза подряд. Он забросил шайбу в концовке первого периода и ещё две на самом старте второго отрезка, уложившись в 91 секунду игрового времени. Все голы были забиты в большинстве.

Хет-трик Пойнта – шестой по скорости за всю историю лиги. Быстрее забивали только Билл Мосиенко (1952 год, 21 секунда), Жан Беливо (1955, 44 секунды), Джек Даррэг (1919, 60 секунд), Дерек Кинг (1991, 78 секунд) и Гарри Оливер (1925, 85 секунд).

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.