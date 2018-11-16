«Торонто» победил «Сан-Хосе», Ожиганов и Зайцев очков не набрали

«Сан-Хосе Шаркс» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 5:3 (2:3, 2:0, 1:0) в пользу гостей. Команда Майка Бэбкока одержала вторую победу подряд.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Каспери Капанен (вторая шайба в меньшинстве), по разу отличились Джон Таварес, Джош Лейво и Митчелл Марнер. В составе команды Питера Дебура голевые броски удались Кевину Лабанку, Джо Павелски и Марк-Эдуару Влашичу.

Первая шайба «Сан-Хосе» была заброшена после оплошности российского защитника Игоря Ожиганова. Его соотечественник Никита Зайцев завершил матч с показателем полезности «+1».