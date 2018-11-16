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«Торонто» победил «Сан-Хосе», Ожиганов и Зайцев очков не набрали

«Торонто» победил «Сан-Хосе», Ожиганов и Зайцев очков не набрали
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 5:3 (2:3, 2:0, 1:0) в пользу гостей. Команда Майка Бэбкока одержала вторую победу подряд.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Каспери Капанен (вторая шайба в меньшинстве), по разу отличились Джон Таварес, Джош Лейво и Митчелл Марнер. В составе команды Питера Дебура голевые броски удались Кевину Лабанку, Джо Павелски и Марк-Эдуару Влашичу.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2018, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3 : 5
3:2, 0:2, 0:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Таварес (Марнер, Рилли) – 02:10 (5x5), 1:1 – Лабанк (Карлссон, Райан) – 05:28 (5x5), 1:2 – Капанен (Марло, Дермотт) – 11:47 (4x4), 2:2 – Павельски (Бёрнс, Карлссон) – 12:51 (5x4), 3:2 – Влашич (Павельски, Майер) – 18:21 (5x5), 3:3 – Ливо (Эннис, Готье) – 22:30 (5x5), 3:4 – Капанен (Марнер) – 32:06 (4x5), 3:5 – Марнер (Андерсен) – 53:54 (5x5)

Первая шайба «Сан-Хосе» была заброшена после оплошности российского защитника Игоря Ожиганова. Его соотечественник Никита Зайцев завершил матч с показателем полезности «+1».

«Торонто» второй матч подряд пропустил после оплошности Ожиганова
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