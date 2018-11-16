«Торонто» второй матч подряд пропустил после оплошности Ожиганова

«Сан-Хосе Шаркс» играет с «Торонто Мэйпл Лифс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча проходит на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе, идёт первый период, счёт равный — 1:1.

Команде Питера Дебура удалось отыграться благодаря шайбе Кевина Лабанка. Американскому нападающему помог отличиться счастливый случай. Защитник «акул» Эрик Карлссон наудачу вбросил шайбу в зону атаки, она ударилась о борт и выскочила аккурат на Лабанка. Не лучшим образом в этом моменте сыграл защитник «кленовых листьев» Игорь Ожиганов. Российский хоккеист был не до конца сконцентрирован на эпизоде и не смог помешать Лабанку отличиться.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.

Напомним, что в предыдущей игре «Торонто» «Лос-Анджелес» забил после грубой ошибки Ожиганова.