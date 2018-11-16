Шипачёв: в «Динамо» и без меня есть кому бегать, хоккей — в первую очередь игра

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал, что изменилось в команде после назначения на должность главного тренера Владимира Крикунова.

«Учли некоторые моменты тактического плана, которые нам мешали. Ну и психология изменилась — ребята стали чувствовать себя гораздо увереннее. Здорово, что выиграли у «Авангарда» — такая победа должна ещё больше нас раскрепостить, это позволит лучше идти по сезону. Усталость после матча? Да я особо не бегаю. В «Динамо» и без меня есть кому бегать. Поэтому я не устал. В первом матче хоккеисты «Авангарда» бегали намного быстрее нас. И реализовывали все моменты, которые у них были. Сейчас мы физически хорошо себя чувствовали. И теперь уже мы забросили всё, что создали. Можно сказать, что это были одинаковые матчи, только с обратными результатами. Не знаю, как изменился с тех пор «Авангард», но мы стали лучше чувствовать себя физически.

Звено с Макаровым и Кагарлицким? Хорошо играет Макаров. Я стараюсь делать свою работу в связке с Игорем и Димой Кагарлицким. Иногда даже бегать не надо. Нужно сыграть умно, пас отдать. Хоккей — это в первую очередь игра, а не только беготня», — приводят слова Шипачёва «Известия».