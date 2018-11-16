Фридман: в «Лос-Анджелесе» есть игроки, от которых клуб предпочёл бы избавиться

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал возможность новых обменов в НХЛ после недавнего трейда между «Питтсбург Пингвинз» и «Лос-Анджелес Кингз».

«Думаю, что «Питтсбург» ещё не завершил кадровых перемен. С «Анахаймом» был разговор о некоторых хоккеистах. Кроме того есть вероятность обменов в «Лос-Анджелесе». У «королей» есть несколько игроков, от которых они бы предпочли избавиться.

Безусловно, на рынке есть и Вильям Нюландер, которым интересуются многие. Я до сих пор жду активности от такой команды, как «Каролина», которой нужно усиливать нападение. Самые большие горячие точки сейчас — это «Анахайм», «Торонто», «Питтсбург» и «Лос-Анджелес», — сказал Фридман в эфире радиостанции Sportsnet 360 Vancouver.