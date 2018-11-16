НХЛ объявила трёх главных звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, информирует официальный сайт лиги. Российские игроки в их число не попали.

Главной звездой дня стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт, который в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:3) оформил натуральный хет-трик. Он забросил шайбу в концовке первого периода и ещё две на самом старте второго отрезка, уложившись в 91 секунду игрового времени. Все голы были забиты в большинстве.

Второй звездой дня назван нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Антони Бовилье. Форвард забросил три шайбы и отдал результативную передачу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:5).

Замкнул тройку лучших вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Кейт Кинкейд, который отбил 29 бросков в игре с «Филадельфией Флайерз» (3:0).