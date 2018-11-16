Баттл за звание самого популярного клуба КХЛ: «Спартак» или ЦСКА?

В официальном сообществе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте» продолжается битва, посвящённая выбору самого популярного клуба Континентальной хоккейной лиги по версии подписчиков «Чемпионата».

Баттл подразумевает групповой турнир (четыре группы), из которого в стадию плей-офф (с 1/4 финала) попали по два лучших клуба из каждой группы. Активнее поддерживайте своих и призывайте друзей!

В третьей четвертьфинальной паре встречаются «Спартак» и «ЦСКА».

Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» во «ВКонтакте».

Напомним, что первым участником стадии полуфинала стал омский «Авангард», победивший в упорной борьбе новосибирскую «Сибирь» (52% на 48%). Также в стадию полуфинала пробился уфимский «Салават Юлаев», обыгравший «Ак Барс» (57% на 43%).

В заключительном четвертьфинале сойдутся санкт-петербургский СКА и ярославский «Локомотив».