Диц: хотелось бы пообщаться с Дацюком, если он будет на Матче звёзд

Защитник «Барыса» Даррен Диц поделился эмоциями в связи с попаданием на матч Звёзд КХЛ, который пройдёт в Казани. В голосовании, которое проходило с 1 по 14 ноября, могли принять участие все желающие.



«Очень ценю это, благодарен каждому из проголосовавших за меня. Это классное чувство — знать и ощущать, что у тебя есть такая поддержка от фанатов.



С кем бы хотелось пообщаться на Матче звёзд? Например, с Павлом Дацюком, если он там будет. Я рос, наблюдая за его игрой в «Детройте». Или с Сергеем Мозякиным, который отыграл столько матчей, забросил столько голов и продолжает это делать на том же уровне. Или же с Филиппом Ларсеном, Патриком Херсли, которые стали здесь успешными защитниками, перенять их опыт, узнать, чему научились, и, возможно, взять это на заметку и применить в своей игре», — цитирует Дица официальный сайт КХЛ.

Определены стартовые составы на Матч звёзд КХЛ