«Спартак» — «Локомотив»: стали известны составы команд

Стали известны составы на матч между «Спартаком» и «Локомотивом», который состоится сегодня, 17 ноября, в МСК «ЦСКА-Арена» сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Кутейкин — Дыбленко, Лисин — Максвелл — Никонцев;
Кулик — Осипов, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Педан — Провольнев, Лещенко — Ганзл — Хохлачёв;
Косов — Воронин — Трунёв, Цыплаков.
«Локомотив»:
Коновалов (Салак);
Рафиков — Афанасьев, Локтионов — Контиола — Козун;
Елесин — Кронвалл, Аверин — Ильенко — Санников;
Черепанов — Кутузов, Кудрявцев — Алексеев-Картаев;
Осипов, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.
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