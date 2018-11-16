«Спартак» — «Локомотив»: стали известны составы команд

Стали известны составы на матч между «Спартаком» и «Локомотивом», который состоится сегодня, 17 ноября, в МСК «ЦСКА-Арена» сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Кутейкин — Дыбленко, Лисин — Максвелл — Никонцев;

Кулик — Осипов, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Педан — Провольнев, Лещенко — Ганзл — Хохлачёв;

Косов — Воронин — Трунёв, Цыплаков.



«Локомотив»:



Коновалов (Салак);

Рафиков — Афанасьев, Локтионов — Контиола — Козун;

Елесин — Кронвалл, Аверин — Ильенко — Санников;

Черепанов — Кутузов, Кудрявцев — Алексеев-Картаев;

Осипов, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.

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