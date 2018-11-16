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«Салават Юлаев» оказался сильнее «Адмирала», Майоров оформил дубль

«Салават Юлаев» оказался сильнее «Адмирала», Майоров оформил дубль
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Уфе.

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Хозяева открыли счёт на 2-й минуте благодаря голу Максима Майорова, который провёл первый матч с середины октября. На старте второго игрового отрезка преимущество подопечных Николая Цулыгина укрепил Егор Дубровский, забросивший первую шайбу с августа 2015 года. На 37-й минуте Майоров снова огорчил гостей и оформил дубль. Дальневосточный клуб сумел отыграть одну шайбу незадолго до финальной сирены стараниями Сергея Конькова.

Уфимская команда одержала вторую победу подряд, а подопечные Сергея Светлова продлили серию поражений до семи игр.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2018, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3 : 1
1:0, 2:0, 0:1
Адмирал
Владивосток
1:0 – Майоров (Арзамасцев, Кемппайнен) – 01:57 (5x5), 2:0 – Дубровский (Жарков) – 22:12 (5x5), 3:0 – Майоров (Кемппайнен, Ткачёв) – 36:30 (5x5), 3:1 – Коньков (Вихарев, Бутузов) – 56:30 (5x5)
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